Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, ABD Doları kurundaki hareketlilik ve akaryakıtta uygulanan vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta indirim ya da zam gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 TL tutarında fiyat indirimi bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin motorinde olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

BENZİNDEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYABİLİR Edinilen bilgilere göre oluşan indirimin tamamının ÖTV'ye aktarılması bekleniyor. Bu nedenle sürücüler, pompa fiyatlarında herhangi bir indirim görmeyebilir. Böylece benzindeki maliyet düşüşünün tüketici fiyatlarına yansımaması öngörülüyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin: 67,27 TL Motorin: 80,01 TL LPG: 33,79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 67,12 TL Motorin: 79,87 TL LPG: 33,19 TL

ANKARA Benzin: 68,24 TL Motorin: 81,14 TL LPG: 33,89 TL