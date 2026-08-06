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Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak
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Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

6.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

Benzin maliyetlerinde uluslararası piyasa kaynaklı belirgin bir gerileme yaşansa da hesaplanan indirim tutarının tamamının ÖTV'ye aktarılması planlanıyor. Yapılacak vergi ayarlaması nedeniyle sürücülerin bu gece akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim göremeyeceği öngörülüyor.

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, ABD Doları kurundaki hareketlilik ve akaryakıtta uygulanan vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta indirim ya da zam gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 TL tutarında fiyat indirimi bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin motorinde olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

BENZİNDEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYABİLİR

Edinilen bilgilere göre oluşan indirimin tamamının ÖTV'ye aktarılması bekleniyor. Bu nedenle sürücüler, pompa fiyatlarında herhangi bir indirim görmeyebilir. Böylece benzindeki maliyet düşüşünün tüketici fiyatlarına yansımaması öngörülüyor.

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 67,27 TL

Motorin: 80,01 TL

LPG: 33,79 TL

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 67,12 TL

Motorin: 79,87 TL

LPG: 33,19 TL

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

ANKARA

Benzin: 68,24 TL

Motorin: 81,14 TL

LPG: 33,89 TL

Benzine gelen indirim ÖTV'ye kesildi: Fiyat düşüşü pompaya yansımayacak

İZMİR

Benzin: 68,52 TL

Motorin: 81,41 TL

LPG: 33,79 TL

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