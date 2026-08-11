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Benzine, motorine zam geldi mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?
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Benzine, motorine zam geldi mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?

11.08.2026 11:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Benzine, motorine zam geldi mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatlarında oynaklık sürüyor. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik küresel petrol arzıyla endişeleri artırıyor. Peki, Benzine, motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzine, motorine zam geldi mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrol, ABD-İran savaşının başlamasından önce 70 dolar seviyesindeydi. Geçen haftayı 83,55 dolardan tamamlayan brent petrolün varili bugün 07:52 itibarıyla 87,68 dolar oldu. Peki, Benzine, motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? 

Benzine, motorine zam geldi mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

11 Ağustos 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor. Akaryakıt fiyatlarında asıl değişiklik benzin grubunda kaydedildi.

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapıldı. 

Benzine, motorine zam geldi mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?

11 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT (LİTRE) FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 69,92 lira

Motorin: 80,07 lira

LPG: 33,79 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 69,77 lira

Motorin: 79,93 lira

LPG: 33,19 lira

ANKARA

Benzin: 70,89 lira

Motorin: 81,19 lira

LPG: 33,89 lira

İZMİR

Benzin: 71,17 lira

Motorin: 81,46 lira

LPG: 33,79 lira

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