Benzin ve motorin kullanan milyonlarca sürücü, pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Benzine, motorine zam var mı? 19 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.46 TL

Motorin: 79.73 TL

LPG: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.31 TL

Motorin: 79.58 TL

LPG: 33.19 TL

İZMİR

Benzin: 72.73 TL

Motorin: 81.12 TL

LPG: 33.79 TL

ANKARA