Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benzine, motorine zam var mı? 19 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar oldu?

Benzine, motorine zam var mı? 19 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar oldu?

19.08.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Benzine, motorine zam var mı? 19 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, Benzine, motorine zam var mı? 19 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Benzin ve motorin kullanan milyonlarca sürücü, pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Benzine, motorine zam var mı? 19 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar oldu?

Image

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 71.46 TL
  • Motorin: 79.73 TL
  • LPG: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 71.31 TL
  • Motorin: 79.58 TL
  • LPG: 33.19 TL

İZMİR

  • Benzin: 72.73 TL
  • Motorin: 81.12 TL
  • LPG: 33.79 TL

ANKARA

  • Benzin: 72.43 TL
  • Motorin: 80.83 TL
  • LPG: 33.89 TL
İlgili Konular: #zam #akaryakıt #benzin, motorin #mazot