Benzine yeni zam yolda: Bu gece yarısı fiyatlara yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi sürüyor. Geçen hafta motorine peş peşe gelen zamların ardından bu kez benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,55 TL zam öngörülüyor.

BENZİNE 1,55 TL ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,55 TL zam yapılması bekleniyor.

Söz konusu artışın pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıtılması öngörülüyor.

MOTORİN İÇİN DE ZAM SİNYALİ

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarının da zam sınırına yaklaştığını belirtti.

Brent petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde motorine de önümüzdeki günlerde yeni bir zam gelebileceği ifade edildi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen zammın pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 63,45 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63,91 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 65,70 TL

GEÇEN HAFTA MOTORİNE PEŞ PEŞE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim, Brent petrol fiyatları ile uluslararası benzin ve motorin ürün fiyatlarını yukarı taşıdı.

Bu gelişmelerin ardından geçen hafta motorinin litre fiyatına üç kez zam yapılırken, bir kez de indirim uygulanmıştı.

Sektör kaynakları, küresel piyasalardaki yükselişin devam etmesi halinde motorin fiyatlarında da birkaç gün içinde yeni bir artışın gündeme gelebileceğini belirtti.