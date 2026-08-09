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Benzine yine zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişecek

Benzine yine zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişecek

9.08.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Benzine yine zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişecek

Benzine dün gece gelen 1,06 TL’lik zammın ardından yeni bir fiyat artışı bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına pompada 1,56 TL zam yansıyacak.
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Akaryakıtta başlayan zam dalgası sürüyor.

Benzinde dün gece pompaya yansıyan 1,06 TL’lik zammın ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre benzin ürün fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam öngörülürken, bunun 1,56 TL’si pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 68.36 TL
  • Motorin litre fiyatı: 80.04 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 68.21 TL
  • Motorin litre fiyatı: 79.90 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.19 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 69.32 TL
  • Motorin litre fiyatı: 81.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 69.62 TL
  • Motorin litre fiyatı: 81.44 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.79 TL
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