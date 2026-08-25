Benzine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?
BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Son günlerde dur durak bilmeyen mazot fiyatlarına yapılan zamların ardından benzine de zam geldi. Benzinin litre fiyatı 2 lira 74 kuruş arttı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 74.26 TL
- Motorin: 82.73 TL
- LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 74.11 TL
- Motorin: 82.58 TL
- LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 75.23 TL
Motorin: 83.83 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
- Benzin: 75.53 TL
- Motorin: 84.12 TL
- LPG: 33.79 TL