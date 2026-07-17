Bernstein altın fiyatlarında yükseliş bekliyor: Yıl sonu beklentileri yükseltildi

Küresel yatırım bankası Bernstein, altın piyasasına ilişkin 2026 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, reel faizlerdeki yükselişin yılın ikinci çeyreğinde altın fiyatlarını baskıladığını belirtirken, bu etkinin yılın ikinci yarısında zayıflamasıyla birlikte ons altında yeniden yükseliş görülebileceğini değerlendirdi.

2026 ALTIN TAHMİNİ YÜKSELDİ

Bernstein'ın yayımladığı rapora göre, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahmini 4 bin 533 ABD Doları'na yükseltildi. Banka, 2030 yılına kadar uzanan uzun vadeli altın fiyatı projeksiyonlarında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi.

REEL FAİZLER ALTINI BASKILADI

Raporda, yılın ikinci çeyreğinde ABD'de reel faizlerde yaşanan yükselişin altın fiyatları üzerinde önemli baskı oluşturduğu ifade edildi.

Analistlere göre, nisan ayı başında yüzde 2 seviyesinde bulunan reel faizler haziran sonunda yüzde 2,28'e yükselirken, ons altın fiyatı da yaklaşık 4 bin 650 ABD Doları seviyesinden 4 bin ABD Doları seviyesine kadar geriledi.

FAİZ ARTIŞLARININ SINIRLI KALMASI BEKLENİYOR

Bernstein, haziran ayında enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirdiğini ancak önümüzdeki 12 aylık dönemde politika faizinin mevcut seviyelerin anlamlı ölçüde üzerine çıkmasını beklemediğini bildirdi.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz yönündeki yaklaşımının da daha agresif bir para politikası sıkılaşmasını sınırlayabileceği belirtilirken, en fazla bir veya iki faiz artışı öngörüldüğü ifade edildi.

ALTINDA YILIN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Bernstein, reel faiz kaynaklı baskının hafiflemesiyle birlikte yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket görülebileceğini değerlendirdi.

Banka, para politikasındaki görünüm ve reel faizlerde yaşanabilecek gevşemenin, ons altın fiyatlarını yeniden destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirtti.