Bilet fiyatları cep yakıyor... Yurttaş da otobüsçüler de karamsar

Bilet fiyatları cep yakıyor... Yurttaş da otobüsçüler de karamsar
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketine gitmek isteyenler bilet fiyatlarının “el yaktığından”, otobüs firmaları ise artan maliyetlerden şikâyetçi. Yurttaş da esnaf da “çaresiz’’.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı ancak bayramda memleketine gitmek isteyen yurttaşlar da otobüsçüler de artan akaryakıt fiyatlarından şikâyetçi.
Cumhuriyet, bayram öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) hem yurttaşlarla hem de otogar esnafıyla konuştu. Uzun yıllar yazıhanecilik yaptığını kaydeden Koray Yalçın, “Önceki yıllarda birçok firma ek seferler ile artan talebi karşılamaya yetişemezken, günümüzde olağan seferler bile güçlükle dolmakta. Bugün, 4 kişilik bir ailenin bayram tatili için memleketine gidiş gelişi, yerine göre bir buçuk asgari ücrete tekabül edebiliyor. Durum böyle olunca da dar gelirli için bayram tatili imkânsıza dönüşüyor. Devletimiz özel yatlara, jetlere uyguladığı ÖTV muafiyetini otobüslere de uygularsa, vatandaş da nefes alır biz de” dedi.
"YÜZDE 30’A ULAŞAMADIK"
Bayram öncesi bilet satışlarını değerlendiren bir başka otobüs esnafı Hasan Çoban ise geçen yılki yoğunluğun yüzde 30’una ulaşılamadığına dikkat çekiyor. Çoban, “Günde beş sefer yapan firmamız iki sefere kadar düştü. Otobüs şoförleri çalışmak dahi istemiyor. Zararına çalışıyoruz. Mazot fiyatları düşmeden bu iş düzelmez” ifadelerini kullandı. Uçuk bilet fiyatları yüzünden ailesini görmeye gidemeyeceğini söyleyen üniversite öğrencisi Baha Başoda da, “İstanbul’a gidip dönmem 1000 lira tutuyor. KYK bursu 850 lira... Nasıl gidebilirim ki” diye sordu.
Öte yandan İstanbul Ticaret Odası, Ücretliler Geçinme İndeksi’ni açıkladı. Bu kapsamda, 2022 yılı Haziran ayında önceki aya kıyasla şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 33.08 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
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