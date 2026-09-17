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BİM'den yeni sektör hamlesi: Dost Katılım Bankası resmen kuruldu

BİM'den yeni sektör hamlesi: Dost Katılım Bankası resmen kuruldu

17.09.2026 11:21:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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BİM'den yeni sektör hamlesi: Dost Katılım Bankası resmen kuruldu

BİM’in kuruluşuna öncülük ettiği Dost Katılım Bankası’nın kuruluş işlemleri tamamlanarak tescil edildi. 10 milyar Türk Lirası kuruluş sermayesiyle kurulan bankada BİM’in payı yüzde 99,99996 olarak kaydedildi. Bankanın faaliyete geçebilmesi için sıradaki adım BDDK’ye faaliyet izni başvurusunda bulunmak olacak.
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BİM Birleşik Mağazalar, Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla kuruluşuna izin verilen banka, 10 milyar Türk Lirası kuruluş sermayesiyle 16 Eylül 2026’da tescil edildi.

DOST KATILIM BANKASI’NIN KURULUŞU TESCİL EDİLDİ

BİM’in KAP açıklamasında, daha önce 17 Haziran 2026’da yapılan bildirimde BDDK’nin 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla 10 milyar Türk Lirası kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulmasına izin verildiğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

BİM, bankanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ve kuruluşun 16 Eylül 2026 tarihinde tescil edildiğini bildirdi.

BİM’İN BANKADAKİ PAYI YÜZDE 99,99996

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 99,99996’sına doğrudan sahip oldu.

Kalan yüzde 0,00004 oranındaki paylar ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda üstlenildi.

BİM açıklamasında, bu şekilde Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş sürecinin tamamlandığı belirtildi.

SIRADA BDDK’YE FAALİYET İZNİ BAŞVURUSU VAR

Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen süre içerisinde BDDK’ye faaliyet izni başvurusunda bulunulacak.

BİM, süreçteki gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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