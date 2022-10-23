Binlerce çalışanı olan fabrika müşteri kaybı nedeniyle üretim durduracak

23 Ekim 2022 Pazar, 17:55

Bursa'da binlerce çalışanı olan Bosch fabrikasının 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara verecek. Fabrikadan işçilere yapılan bilgilendirmede, "Tüm dünyada etkisini gösteren hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri müşterilerimizi de etkilemekte ve araç taleplerinde dalgalanmalara neden olmaktadır" dendi.

'GERİLEYEN TALEPLERİ DENGELEMK İÇİN..'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde fabrikamızda sipariş miktarında düşüşler ve iptaller gözlemlenmektedir. Bu nedenlerle gerileyen müşteri taleplerini dengelemek için fabrikamızda 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları planlanmıştır. Detaylı üretim planına bağlı olarak bazı ürünler üretim durdurma kararından etkilenmeyecektir. Yöneticileriniz ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır. 27-30 Ekim 2022 döneminde saat ücretli çalışanlarımız varsa 2022 ve öncesine ait yıllık izinlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayan çalışanlarımız için zorunlu eğitimler düzenlenecektir. Aylık ücretli çalışanlarımız, mevcut yıllık izin günlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayanlar esnek izin kullanacaklardır. Esnek bakiyenin eksi 40 saati aşması durumunda maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık ücretli çalışanlarımız için evden çalışma modeli uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verildi.