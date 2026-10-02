Bir gecede 12.48 lira artış yapmak yerine 3 aylık döneme yayıldı

1 Ekim itibariyle benzinde eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ÖTV kaynaklı yaklaşık 12.48 lira zam bekleniyordu. Bunun özellikle enflasyon üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler tartışılırken, iktidardan yeni adım geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motorinde olduğu gibi benzinde de düzenlemeye gidildi.

3 AYA YAYILDI

Artış 3 aylık döneme yayıldı. Benzine de motorinde olduğu gibi kademeli ÖTV artışı geldi. Böylece dün için beklenen 12.48 liralık yüksek zam da düşmüş oldu. Benzindeki ÖTV ve KDV kaynaklı artış şimdilik 4.27 lirada kaldı. Ancak kademeli uygulama nedeniyle kasım ve aralık aylarında da benzinde ÖTV kaynaklı artışlar devam edecek. Benzinde ÖTV ekim ayı boyunca 7.90 lira olacak. ÖTV, kasımda 11.36 liraya, aralıkta da 14.82 liraya yükselecek. ÖTV artışları nedeniyle de benzine yeni zamlar gelecek. Böylece beklenen yüksek oranlı zam 3 aylık bir döneme yayılmış oldu.

FİYATLAR NE KADAR ?

Benzin fiyatları dün itibariyle Adana’da 86.44 lira, Ankara’da 85.6 lira, Antalya’da 86.85 lira, Ardahan’da 86.67 lira, Çanakkale’de 86.26 lira, Diyarbakır’da 87.07 lira, Erzurum’da 86.66 lira, Hatay’da 86.34 lira, İstanbul’da (Avrupa) 84.65 lira, İzmir’de 85.89 lira, Muğla’da 86.37 lira, Muş’ta 87.22 lira, Rize’de 86.36 lira, Van’da 87.19 lira oldu.