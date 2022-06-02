Bir ilde daha ekmeğe hem zam yapıldı hem gramaj düşürüldü
Aydın'da artan maliyetler karşısında Aydın Fırıncılar Odası ekmeğe zam yapma kararı aldı. Yapılan zam ile birlikte ekemeğin gramajı da düşürüldü.
Alınan karar doğrultusunda Aydın'ın Efeler ilçesinde 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin satış fiyatı 4 liraya yükseltilirken gramı da 20 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü.
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