Bir ilde daha ekmeğe hem zam yapıldı hem gramaj düşürüldü

Aydın'da artan maliyetler karşısında Aydın Fırıncılar Odası ekmeğe zam yapma kararı aldı. Yapılan zam ile birlikte ekemeğin gramajı da düşürüldü.

İHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 14:07
Bir ilde daha ekmeğe hem zam yapıldı hem gramaj düşürüldü
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 Alınan karar doğrultusunda Aydın'ın Efeler ilçesinde 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin satış fiyatı 4 liraya yükseltilirken gramı da 20 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü.


Ekmek zam zamlar

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