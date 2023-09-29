Bir şirketin halka arzı onaylandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı.
SPK, 28 Eylül tarihli bültenini yayınladı.
Buna göre SPK, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 25 liradan halka arz edilmesini onayladı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Gezi davasında karar!
- AYM'den ek MTV kararı!
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- Sel, yıldırım, su baskını...
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber
- Yaşanan feci olayda yeni gelişme!
- AKOM'dan son durumu aktardı