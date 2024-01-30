Bir zam haberi daha: Akaryakıtta tabela yine değişecek! 30 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına zam geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere ise benzin ve motorinde tekrar fiyat artışı görülecek. 30 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Motorinin litre satış fiyatına gece yarısı itibarıyla 1 lira 38 kuruşluk zam geldi.
BİR ZAM HABERİ DAHA!
Ancak motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, yarından (31 Ocak Çarşamba) itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,50 TL, motorinde 2,30 TL fiyat artışı bekleniyor.
En son motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 38,38 TL
Motorin: 41,66 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 39,04 TL
Motorin fiyatı: 42,36 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 39,25 TL
Motorin fiyatı: 42,57TL
LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- Alman yıldızdan Sacha Boey itirafı!
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- İzmir ilçe adayları belli oldu