BİSAM temmuz ayı açlık sınırını açıkladı: Dengeli beslenmenin aylık bedeli 36 bin TL

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36 bin 324 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı ise 119 bin 330 lira olarak hesaplandı.

BİSAM'ın hesaplamalarına göre açlık sınırı üzerinden hane halkının diğer zorunlu tüketim harcamalarının da eklenmesiyle belirlenen yoksulluk sınırı 119 bin 330 liraya ulaştı.

GÜNLÜK HARCAMADA EN BÜYÜK PAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN

Rapora göre, günlük gıda harcamalarında en yüksek maliyet kalemini 432,46 lirayla süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bu grubu 275,04 lirayla sebze ve meyveler izledi.

Kırmızı et, tavuk ve balık grubu için günlük harcama tutarı 198,06 lira olarak hesaplanırken, yumurta için 24,70 lira, kurubaklagiller için 26,81 lira, pirinç, bulgur, makarna ve un grubunda 18,83 lira, ekmekte 86,67 lira, yağ grubunda 78,42 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez grubunda 37,76 lira, kuruyemişte ise 32,05 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

HARCAMALARIN ÜÇTE BİRİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE GİDİYOR

BİSAM verilerine göre süt ve süt ürünleri, günlük gıda harcamalarının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

Meyve ve sebzelerin payı yüzde 22,7 olurken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 23,3, ekmek ve tahıl grubunun payı ise yüzde 8,7 olarak hesaplandı.

YAĞ VE KURUYEMİŞ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Raporda, açlık sınırındaki sınırlı yükselişte katı ve sıvı yağlar ile kuruyemiş fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğu ifade edildi.

Öte yandan peynir ile et, tavuk ve balık gruplarında yaşanan fiyat gerilemelerinin ise açlık sınırındaki yükselişi sınırladığı belirtildi.