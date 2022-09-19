BIST 50’de ‘yukarı adım’ kuralı devam ediyor
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14-16 Eylül tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildi.
BIST 50 endeksindeki paylara açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.
Bloomberg HT'de yer alan habere göe, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.
YUKARI ADIM KURALINA EYLÜLDE DÖNMÜŞTÜ
Borsa İstanbul'un açıklamasında gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkatin gösterilmesi istendi.
Borsa İstanbul yönetimi Şubat-Mart 2022 döneminde bir süre uyguladığı ve sonrasında terk ettiği BIST 50 paylarında açığa satışlara uygulanan yukarı adım kuralına 14 Eylül tarihinde geri dönmüştü.
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