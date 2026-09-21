Bitcoin'de yükseliş hızlandı: 8,5 ayın en yüksek seviyesinde

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 8,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Gün içinde 84 bin dolara kadar tırmanarak 30 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, TSİ 11.54’te yüzde 3 artışla 83 bin 811 dolar civarında işlem görüyor. Son 1 ayda yükseliş oranı yüzde 15’e yaklaşırken, 19 Ağustos’tan bu yana yaşanan değer kazancı yüzde 27’yi aştı.

Geçen haftayı yaklaşık yüzde 6 değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin, yıl başına göre yüzde 4,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27 aşağıda bulunuyor.

KURUMSAL TALEP BITCOIN’İ DESTEKLİYOR

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, Bitcoin’in 81 bin doların üzerine dönüşünün daha sıkı para politikasına rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti. Aslam, kurumsal talebin yüksek faizlerden kaynaklanan baskının bir bölümünü karşıladığını ifade etti.

Analiste göre Bitcoin’i daha güçlü borsa yatırım fonu girişleri, olumlu düzenleyici gelişmeler ve yatırımcıların daha önce açtıkları düşüş yönlü pozisyonları kapatmaları destekliyor.

GÖZLER SEC ADIMINDA VE ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİNDE

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenleştirilmiş hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin blokzincir teknolojisi üzerinden işlem görmesini sağlayan platformlara yönelik beş yıllık bir muafiyet getirdi.

Naeem Aslam, bu adımın kurumsal ürünler ile işlem platformlarının nasıl faaliyet göstereceğine ilişkin belirsizliği azaltarak daha geniş blokzincir ekosistemine duyulan güveni güçlendirebileceğini belirtti.

Öte yandan yatırımcılar, perşembe günü yapılması planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesine odaklandı. İki ülke arasındaki tarife ateşkesinin 10 Kasım’da sona ermesi beklenirken, ticaret gerilimini azaltacak olası ilerlemenin kripto paralar dahil riskli varlıklara yönelik iştahı destekleyebileceği öngörülüyor.