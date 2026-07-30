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Bitcoin için ezber bozan tahmin: Yeni hedef belli oldu

Bitcoin için ezber bozan tahmin: Yeni hedef belli oldu

30.07.2026 11:20:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bitcoin için ezber bozan tahmin: Yeni hedef belli oldu

Kripto para piyasasında Bitcoin için abartılı hedefler konuşulurken, uzmanlar kurumsal sermayenin artışıyla birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine girildiğine dikkat çekiyor. Piyasadaki olgunlaşma vurgulanırken, önümüzdeki süreçte geçmişteki gibi devasa sıçramalar yerine yıllık bazda daha makul ancak güçlü bir değer artışı senaryosu öne çıkıyor.
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Kripto para piyasasında Bitcoin için 1 milyon ABD Doları'na ulaşabileceği yönündeki uzun vadeli tahminler gündemdeki yerini korurken, bazı piyasa uzmanları daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir büyüme senaryosuna dikkat çekiyor.

Analistlerin hesaplamalarına göre Bitcoin'in önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık bileşik ortalama yüzde 25 değer kazanması halinde fiyatının yaklaşık 126 bin ABD Doları seviyesine ulaşması mümkün görünüyor.

Bu senaryoda Bitcoin'in toplam piyasa değerinin de yaklaşık 2,5 trilyon ABD Doları'na yükselebileceği öngörülüyor.

BITCOIN DAHA OLGUN BİR VARLIĞA DÖNÜŞÜYOR

Uzmanlar, Bitcoin'in artık ilk yıllarındaki gibi kısa sürede katlanarak değer kazanan bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştığını belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının artmasıyla birlikte fiyat hareketlerinin daha dengeli hale geldiği ifade edilirken, 2013 yılında görülen yüzde 5.429'luk yıllık yükseliş gibi olağanüstü performansların yeniden yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

3 YILDA 126 BİN ABD DOLARI SENARYOSU

Analize göre Bitcoin'in üç yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 25 bileşik büyüme kaydetmesi halinde fiyatının yaklaşık 65 bin ABD Doları'ndan 126 bin ABD Doları seviyesine yükselmesi mümkün olabilir.

Ancak uzmanlar, bu tahminin her yıl düzenli getiri anlamına gelmediğini vurguluyor. Bitcoin'in yüksek volatilitesini koruyacağı, sert yükselişlerin yanı sıra güçlü geri çekilmelerin de görülebileceği ifade ediliyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR DENGELİ BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Analistler, Bitcoin'in giderek yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerine benzer bir yatırım profili sergilediğini belirtiyor.

Kurumsal sermaye girişlerinin artmasının fiyat hareketlerini daha kontrollü hale getirdiği değerlendirilirken, mevcut büyüklüğe ulaşmış bir varlık için yıllık yüzde 25'lik artışın dahi güçlü bir performans olarak görülebileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunu ancak yatırımcıların geçmişte görülen sıra dışı kazanç beklentileri yerine daha gerçekçi ve sürdürülebilir büyüme senaryolarını dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

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