Bitcoin'de son yılların en sert düşüşü
Başta Fed olmak üzere Merkez Bankaları'nın faiz artırımı sonrası Bitcoin gün içerisinde sert düştü.
Pazartesi günü 18230 dolara kadar gerileyen bitcoin aynı gün 19 bin 300 dolar seviyelerine kadar çıktı ancak burada tutunamadı. Bitcoin, çarşamba Fed'in faiz kararı öncesinde yüzde 3'ün üzerinde primli seyrederek 19 bin 477 dolar düzeyinden işlem gördü.
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Kritik faiz kararı sonrası lider coin ilk etapta düşüşe yönelirken bugün tekrar sert düşüş gözlemlendi.
Bitcoin'deki düşüş bugün de yüzde 4'ün üzerinde olarak devam etti ve 18 bin 561 seviyesine kadar geriledi.
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