BluTV üyelik ücretlerine zam!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 13.08.2023 - 13:13

Yerli dijital platform BluTV, üyelik ücretlerini güncellendi.

En son Eylül 2022 tarihinde zam yapılan abonelik ücretlerinde yüzde 100 artış gerçekleştirildi.

BluTV tarafından yapılan zam ile birlikte aylık abonelik ücreti 99,90 TL'ye yükseltildi.

Yıllık abonelik ücreti ise ayda 49,90 TL (x12 = 598,80 TL) oldu.

Platformda, aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL'ydi.