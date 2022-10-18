BOE kurumsal tahvil satışlarına haftaya devam edecek

18 Ekim 2022 Salı, 07:00

İngiltere Merkez Bankası (BOE),Liz Truss hükümetinin açıkladığı ekonomik paketin İngiltere tahvillerinde sert kayıplara neden olması üzerine tahvil satışlarına ara vermişti. Pazartesi yapılan açıklamada, BOE’nin kurumsal tahvil satışlarına 24 Ekim’de devam edeceği belirtildi. Aktif devlet tahvili satışları da 31 Ekim’de yeniden başlayacak.

BOE piyasaları istikrara kavuşturmak ve bazı emeklilik fonu stratejilerinde kullanılan devlet tahvillerinin hızlı şekilde satılmasını önlemek için kullandığı acil durum tahvil alım planını cuma günü sona erdirmişti.