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Borsa güne sert düşüşle başladı: BIST 100 13 bin puanın altına indi

Borsa güne sert düşüşle başladı: BIST 100 13 bin puanın altına indi

17.09.2026 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Borsa güne sert düşüşle başladı: BIST 100 13 bin puanın altına indi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından güne kayıpla başladı. Bankacılık endeksinde sınırlı yükseliş görülürken holding ve finansal kiralama faktoring hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Küresel piyasalarda ise Fed’in faiz kararı sonrası oluşan hareketlilik yakından takip ediliyor.
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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı. Endeks, yeni güne de düşüşle başladı.

BIST 100 13 BİN PUANIN ALTINA İNDİ

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 173,74 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.948,83 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,96 değer kaybetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile ulaştırma oldu. En çok gerileyen ise yüzde 9,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

PİYASALARDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise başta EuroBölgesi’nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceği kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puan destek, 13.100 ve 13.200 puan direnç konumunda bulunuyor.

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