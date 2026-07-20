Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: Finansal kiralamada sert düşüş görüldü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,49 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 14.068,54 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 79,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

EN ÇOK ARTAN VE DÜŞEN SEKTÖRLER

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,57 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 9,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesi küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, günün geri kalanında ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.