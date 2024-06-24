Borsa haftaya yükselişle başladı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:50

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:50

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.791,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,02 ile tekstil ve deri oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 artışla 10.771,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.