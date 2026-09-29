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Borsa İstanbul'da dikkat çeken gelişme: MEGAP paylarında işlemler durduruldu

Borsa İstanbul'da dikkat çeken gelişme: MEGAP paylarında işlemler durduruldu

29.09.2026 12:31:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Borsa İstanbul'da dikkat çeken gelişme: MEGAP paylarında işlemler durduruldu

Borsa İstanbul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarını geçici olarak işleme kapattı. Kararın, şirketin finansal tablolarını son gönderim tarihine kadar KAP’a bildirmemesi nedeniyle alındığı belirtildi.
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Borsa İstanbul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (MEGAP) paylarına ilişkin işlem sırasını geçici olarak kapattı. Kararın, şirketin finansal tablolarını son gönderim tarihine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

MEGAP PAYLARI İŞLEME KAPATILDI

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 29 Eylül 2026’da seans öncesinde KAP’a yaptığı açıklamada, MEGAP.E işlem sırasında geçici olarak işlem yapılamayacağı duyuruldu.

Kararın gerekçesi olarak Mega Polietilen’in finansal tablolarını, son gönderim tarihi itibarıyla KAP’a göndermemiş olması gösterildi.

FİNANSAL TABLOLAR GÖNDERİLİRSE YENİDEN AÇILACAK

Borsa İstanbul’un açıklamasında, şirketin finansal tablolarını KAP’a bildirmesi halinde MEGAP paylarının işlem sırasının yeniden açılacağı belirtildi.

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