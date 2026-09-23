Borsa İstanbul'da tarihi değişiklik: BIST 100'den 27 şirket çıkarıldı

Borsa İstanbul’un her 3 ayda bir gerçekleştirdiği endeks ve pazar değişiklikleri bu kez daha önce görülmedik ölçüde kapsamlı gerçekleşti. Borsa İstanbul kaynaklarından edinilen bilgiye göre, değişikliklerin kapsamını Pay Piyasası Prosedürü ile Kotasyon Yönergesi’nde yapılan düzenlemeler belirledi.

YILDIZ PAZARDA YER ALAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Pay Piyasası Prosedürü’nde yıldız ve ana pazar hesaplamasına volatilite kriteri getirilirken istisnalar kaldırıldı. Kotasyon Yönergesi’nde ise piyasa değeri kriteri iki katına çıkarıldı.

Söz konusu değişikliklerin ardından yıldız pazarda yer alan şirket sayısı azalırken BIST 30’da 1, BIST 50’de 6, BIST 100’de ise 27 şirket endeks dışı kaldı.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı ve 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak pazar revizyonu kapsamında yıldız pazarda 149 pay, ana pazarda 396 pay ve alt pazarda 49 pay işlem görecek.

Değişikliklerin nedeninin artık yalnızca işlem hacmi ya da piyasa değeri olmadığı belirtilirken, Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü’nün 37’nci, Kotasyon Yönergesi’nin ise 8’inci maddelerinde değişiklik yapıldı. Pay Piyasası Prosedürü’nde değişiklik öncesinde yıldız pazarda yer alabilmek için volatilite şartı bulunmuyordu.

'EN YÜKSEK OYNAKLIK DİLİMİNDE YER ALMAMAK'

Değişiklikle maddeye volatilite kriteri eklenirken “En yüksek oynaklık diliminde yer almamak” şartı getirildi.

Yönergede söz konusu kriter, bir payın değerlemeye tabi paylar arasında yapılacak volatilite sıralamasında azami yüzde 10 olmak üzere belirlenen en yüksek oynaklık diliminde yer alıp almadığına bakılacağı şeklinde tanımlandı.

Buna göre, bundan sonra yıldız pazarda yer alan şirket hisselerinde yüksek miktarda dalgalanma yaşanması, endeks dönemi sonunda sert yükseliş veya düşüşlerin görülmesi halinde şirketlerin endekslerde bulunması da riske girecek.

27 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 1,3 TRİLYON LİRA

Kotasyon Yönergesi’nde ise yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarda yer alacak şirketlerin halka arz edilen paylarının asgari piyasa değeri iki katına çıkarıldı.

Daha önce yıldız pazarda yer almak için halka arz edilen payların asgari piyasa değerinin 2 milyar Türk Lirası, ana pazarda 500 milyon Türk Lirası, alt pazarda ise 200 milyon Türk Lirası olması yeterliydi.

Yeni sistemde bu sınır yıldız pazar için 4 milyar Türk Lirası, ana pazar için 1 milyar Türk Lirası, alt pazar için ise 400 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Yıldız pazardan Destek Finans Faktoring ile Katılımevim çıkarılırken yıldız pazardaki şirket sayısı da azaldı.

Pazar kriterlerindeki değişiklikler, endekslere giren ve çıkan şirketlerin belirlenmesinde etkili oldu. Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, BIST 100’de 27 şirketin değişmesi endeks tarihinin en kapsamlı dönemsel revizyonu anlamına geliyor.

BIST 30’da 1 şirket değiştirilirken BIST 50’de bu sayı 6 oldu.

BIST 100 endeksinden çıkarılan 27 şirketin 26’sı 1 Ekim itibarıyla yıldız pazardan da çıkacak. BIST 100 endeksinden çıkarılan, 536 milyar Türk Lirası piyasa değeriyle en değerli 7’nci şirket olan Destek Finans Faktoring ve 126,3 milyar Türk Lirası piyasa değeriyle 30’uncu sırada yer alan Katılımevim’in de aralarında bulunduğu 27 şirketin toplam piyasa değeri 1,3 trilyon Türk Lirası’na denk geliyor.

HANGİ HİSSELER ENDEKSTEN ÇIKARILDI?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, BIST 30’da Destek Finans Faktoring’in yerine TR Anadolu Metal Madencilik hisseleri alınacak.

BIST 50’ye CVK Madencilik, CW Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB alınırken; Destek Finans Faktoring, Efor, Katılımevim, Kuyaş, Mia Teknoloji ve Pasifik Eurasia çıkarıldı.

BIST 100’den ise Balsu Gıda, Batıçim, Dap Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor, Esenboğa Elektrik, Europower, Gen İlaç, Gesan, Grainturk Holding, Galatasaray, Işıklar Enerji Yapı Holding, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılımevim, Kuyaş, Margun Enerji, Odine, Pasifik Eurasia, Pasifik Teknoloji, Pasifik GMYO, Quagranit, Ral Yatırım Holding, Reeder, Sarkuysan ve Şekerbank çıkarıldı.

Yıldız pazarda kalmasına rağmen BIST 100’den çıkan Batıçim’in endeks dışında kalmasının pazar uygunluğundan değil, sıralamadan kaynaklandığı belirtildi.

BIST 100’e yeni giren 27 şirketin hisseleri ise şu şekilde:

Anadolu Grubu Holding

Ahlatçı Doğalgaz

Akçansa

Akfen Yenilenebilir Enerji

Aygaz

Bin Yatırımlar Holding

Eczacıbaşı Yatırım

Ege Endüstri

Ege Gübre

IC Enterra Yenilenebilir Enerji

Global Yatırım Holding

Galatawind

İskenderun Demir Çelik

Karsan

Katmerciler

Kocaer Çelik

Kordsa

Limak Doğu Anadolu

Rönesans Gayrimenkul Yatırım

Reysaş Lojistik

Sinpaş GMYO

Tab Gıda

Kıraç Galvaniz

Torunlar GMYO

Türk Traktör

OPERASYON DALGASI DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60’a yükseldi.

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. Ayrıca 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.