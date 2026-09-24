Borsa İstanbul'da yeni gelişme: 39 yıllık şirkete kayyım atandı

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., sermaye yapısına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. Şirket, sermayesinde yüzde 56,09 oranında pay sahibi olan ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimine ilişkin yasal süreci kamuoyuyla paylaştı.

ANA HİSSEDARIN YÖNETİMİ TMSF'YE GEÇTİ

23 Eylül 2026 tarihli açıklamada, ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda, ana hissedar Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

Bu kararla birlikte, Doğusan Boru'nun çoğunluk pay sahibi olan tüzel kişiliği Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimi TMSF'ye geçti.

ŞİRKETTEN YENİ AÇIKLAMA MESAJI

Doğusan Boru, ana hissedarın yönetimine TMSF'nin kayyım olarak atanması sürecine ilişkin gelişmeler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyunu ve yatırımcıları bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.