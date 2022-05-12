Borsa İstanbul'da sert düşüş!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,27 azalışla 2.373,63 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,32 puan değer kaybederek 2.373,63'e indi. Toplam işlem hacmi 20,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,60 ve holding endeksi yüzde 3,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,28 ile metal ana sanayi oldu.
VERİLER ENDİŞELERİ ARTIRIYOR
Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler paralelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını ifade etti.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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