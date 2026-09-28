Borsa İstanbul yeni haftaya sert kayıpla başladı: BIST 100 yüzde 1,62 düştü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de sert kayıplar görülürken, küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim satış baskısını artırdı.

BIST 100 ENDEKSİ 12 BİN 700 PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

Endeks, yeni haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor olurken, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK GERİLİM BASKISI

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Yurtiçinde ise devam eden fon soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPK’DEN FONLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle yapılamayan talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.