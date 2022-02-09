Borsa İstanbul'da devre kesici sisteminde değişiklik
Borsa İstanbul'da, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde (EBDKS) düzenlemeye gidildi.
Borsa İstanbul internet sitesinde yayınlanan duyuruda, EBDKS'de yapılan değişiklikler açıklandı.
Duyuruya göre, EBDKS'nin devreye girmesi halinde seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının otomatik olarak uygulanması kararlaştırıldı.
EBDKS'nin mevcut durumda 17.00-17.30 arasında devreye girmesi halinde yapılan uygulamalara ilişkin bu süre 17.00-18.00 olarak değiştirilirken, EBDKS'nin 17.30'dan sonra devreye girmesi halinde yapılan uygulamalar kaldırıldı.
Duyuruya göre, EBDKS'nin 17.00-18.00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar (18.00'e kadar) geçici olarak durdurulmasına ve kapanış seansına dahil olan işlem sıralarında işlemlere kapanış seansı ile devam edilmesine karar verildi.
VİOP'ta, EBDKS nedeniyle işlemleri geçici olarak durdurulan dayanak varlıklara dayalı pay ve pay endeksi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin 18.08'de sürekli işlem seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına ise devam edileceği aktarıldı.
Borçlanma Araçları Piyasası bünyesindeki Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin seans sonuna kadar (17.30) geçici olarak durdurulması uygulamasına ise devam edileceği belirtildi.
Duyuruda açıklanan değişikliklerin 9 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.
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