Borsa sert düştü: İşte Euro, dolar ve altında son durum...

Piyasalarda oldukça hareketli ve kayıpların ön planda olduğu bir hafta geride kaldı. Haftalık bazda bakıldığında; Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 8,18, altının gram fiyatı yüzde 0,06 ve Euro/TL kuru yüzde 0,91 oranında değer kaybetti. Yatırımcıların yüzünü güldüren tek araç ise yüzde 0,36'lık artışla dolar oldu.

BIST 100'DE SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yatırımcısına zor bir hafta yaşattı. Hafta içinde en yüksek 14.355,46 puanı, en düşük ise 12.817,01 puanı test eden endeks; haftayı bir önceki hafta kapanışının yüzde 8,18 altında, 13.284,42 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Güvenli liman altında da bu hafta ibre aşağıyı gösterdi. Kapalıçarşı verilerine göre:

Gram Altın: 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,06 azalışla 6.826 TL'ye indi.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,06 azalışla 6.826 TL'ye indi. Çeyrek Altın: Geçen hafta sonu 11.190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,14 oranında düşerek 11.174 TL'ye geriledi.

Geçen hafta sonu 11.190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,14 oranında düşerek 11.174 TL'ye geriledi. Cumhuriyet Altını: Satış fiyatı yüzde 0,09 düşüşle 44.450 TL oldu.

DÖVİZ KURLARINDA KARIŞIK SEYİR

Döviz piyasasında dolar ve Euro farklı yönlere hareket etti. ABD doları haftayı yüzde 0,36'lık bir artışla 48,7810 TL seviyesinden kapatırken; Euro, yatırımcısına yüzde 0,91 kaybettirerek 55,9580 TL'ye geriledi.

FONLARDA DURUM NE OLDU?

Hisse senedi piyasalarındaki düşüş, yatırım ve emeklilik fonlarına da yansıdı. Haftalık bazda yatırım fonları yüzde 2,57, emeklilik fonları ise yüzde 1,74 değer kaybetti. Kategorilere göre incelendiğinde ise yatırımcılarına getiri sağlayan tek kategori, yüzde 0,65'lik artışla "Para Piyasası Fonları" oldu.