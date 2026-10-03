Borsa soruşturmasında 'Katılımevim' ayrıntısı: Avukat çiftin milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz pay satışı, piyasa dolandırıcılığı ve borsa fon soruşturmasında ağın finansal boyutu gün yüzüne çıkıyor. Emniyetteki sorgu süreçleri tamamlanan 19 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği dev operasyonda, şüpheliler arasındaki avukat bir çiftin gerçekleştirdiği milyarlık nakit çıkışları dikkatleri üzerine çekti.

TEK HİSSEDE 4,8 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ SATIŞ

Soruşturma dosyasına giren inceleme raporlarına göre, en yüksek hacimli ve şüpheli finansal hareket Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde çalışan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in hesaplarında tespit edildi. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre çiftin son bir yıl içerisinde başka hiçbir hisse senedinde işlem yapmayarak sadece Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptığı belirlendi.

Soruşturma birimleri, çiftin adli incelemeler ve fon operasyonu başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını elden çıkardığını ortaya koydu. İkilinin söz konusu hisselere yatırdığı 2 milyar 320 milyon TL'lik ana paraya karşılık, gerçekleştirdikleri toplu satışın büyüklüğü 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı. Çift, yalnızca bu hisse üzerinden 2 milyar 534 milyon TL net nakit kazanç sağladı.

KARI-KOCANIN BİREYSEL KAZANÇ DÖKÜMLERİ DOSYADA

Manipülasyon ağını gözler önüne seren soruşturma dosyasında, karı-kocanın dudak uçuklatan bireysel nakit akışı da detaylandırıldı:

Gökhan Koçyiğit: Katılımevim paylarına toplam 1 milyar 864 milyon TL'lik yatırım yaptı. Operasyon öncesindeki satışların ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsilat gerçekleştirerek tek başına 2 milyar 60 milyon TL net kâr elde etti.

Yasemin Yavuz Koçyiğit: Aynı hisse senedine 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat yaparak 474 milyon TL net kazanç sağladı.