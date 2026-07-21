Borsada 24 saat dönemi: Gece yarısı işlemlerinde ani çöküş riski! Küçük yatırımcıyı hangi riskler bekliyor?

Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), yeni nesil, dijital ve aracılı ticareti desteklemek üzere günün 24 saati hizmet verecek yeni bir işlem platformu olan LSE 24'ü hayata geçirmeyi planladığını duyurdu.

LSE Grup'tan (LSEG) yapılan açıklamaya göre, LSE 24 ile gün boyunca küresel yatırımcılara piyasadaki gelişmelere tepki verme, farklı zaman dilimlerinde likiditeye erişme ve riski yönetme konusunda daha fazla esneklik sunmayı amaçlıyor.

İŞLEM SAATLERİ

LSEG'in finansal piyasa altyapısı kapsamında kurulacak ve neredeyse 24 saat hizmet verecek LSE 24 platformunun, saat 17.00'den ertesi gün 07.50'ye kadar faaliyet göstermesi planlanıyor. Platformda 18.30-19.00 saatleri arasında gün sonu işlem süreci için yarım saatlik ara verilecek.

İşlemler, 08.00-16.30 saatleri arasında ise Londra Borsası ana piyasasında devam edecek.

LSE 24 bu yıl sonuna kadar yatırımcıların test etmesine açık olacak ve düzenleyici kurumların onayıyla 2027'nin ilk yarısında ilk varlık sınıfı olarak Borsa Yatırım Ürünlerini (ETP) piyasaya sunacak.

İNSAN YAPAY ZEKAYA KARŞI!

LSE'nin bu adımı yatırımcılara büyük bir "esneklik" olarak sunulsa da madalyonun diğer yüzünde ciddi yapısal riskler ve insani krizler yatıyor. Finansal piyasaların neredeyse 24 saat açık hale gelmesi, biyolojik olarak uyumaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyan insan yatırımcıları, yorulmak bilmeyen algoritmik ticaret robotlarıyla amansız bir rekabete itiyor. Bu durum, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların aleyhine işleyen, piyasaların tamamen yüksek frekanslı işlem (HFT) yapan yapay zeka botlarının inisiyatifine bırakıldığı adaletsiz bir düzen yaratma tehlikesi taşıyor.

Öte yandan, mesai saatleri dışındaki gece işlemlerinde katılımcı sayısının ve işlem hacminin dramatik şekilde düşmesi, piyasaların sığlaşmasına neden oluyor. Sığ piyasalarda alıcı ve satıcı makasının açılması, görece küçük sermayeli işlemlerin bile fiyatlar üzerinde devasa ve orantısız dalgalanmalar (flash crash) yaratmasına zemin hazırlıyor.

Bu düşük likidite ortamı, büyük fonların ve spekülatörlerin fiyatları kasıtlı olarak yönlendirebileceği piyasa manipülasyonu riskini en üst seviyeye taşıyor. Sonuç olarak, LSE'nin kesintisiz finansal akış vizyonu; sadece yatırımcı psikolojisini tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda denetimi zor, manipülasyona açık ve insanı sistemden kovan daha agresif bir kapitalist kurgunun kapılarını aralıyor.