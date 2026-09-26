Borsada ve altında kayıp haftası: BIST 100'de yüzde 2,90 düşüş

Yatırım araçlarının haftalık performansında borsa, altın ve Euro yatırımcısına kaybettirirken, dolar sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirdi.

BORSADA HIZLI DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ekside kapattı. Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyerek en yüksek 13.370,03, en düşük ise 12.840,20 puanı test eden endeks; haftalık bazda yüzde 2,90 oranında düşüş yaşayarak kapanışı 12.899,35 puandan gerçekleştirdi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Güvenli liman altında da geri çekilme yaşandı. Kapalıçarşı verilerine göre:

Gram Altın: Yüzde 1,61 düşüşle 6.716 liraya geriledi.

Yüzde 1,61 düşüşle 6.716 liraya geriledi. Çeyrek Altın: Geçen hafta 11.174 lira olan çeyrek altın, yüzde 1,42 azalışla 11.015 liradan alıcı buldu.

Geçen hafta 11.174 lira olan çeyrek altın, yüzde 1,42 azalışla 11.015 liradan alıcı buldu. Cumhuriyet Altını: Satış fiyatı yüzde 1,33 kayıpla 43.860 liraya indi.

DÖVİZ KURLARINDA AYRIŞMA

Döviz piyasasında dolar ve avro zıt yönlü hareket etti. ABD doları haftayı yüzde 0,38 oranında değer kazancıyla 48,9660 liradan tamamlarken, avro yüzde 0,18 azalışla 55,8560 liraya geriledi.

FONLARDA TEK KAZANDIRAN 'PARA PİYASASI' OLDU

Piyasalardaki genel değer kaybı fonlara da yansıdı. Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, emeklilik fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti. Tüm kategoriler incelendiğinde, bu hafta yatırımcısına kazanç sağlayan tek grup yüzde 0,66'lık getiri oranıyla "Para Piyasası Fonları" olarak kayıtlara geçti.