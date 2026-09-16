Borsadaki sert düşüşün ardından Şimşek hamlesi: Finansal İstikrar Komitesi’nden acil toplantı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 08.00’de toplanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00'de toplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

BORSADA ÜÇ GÜNLÜK DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde üç gündür devam eden düşüş bugün hızlandı. Endeks günü yüzde 5,54 kayıpla 13 bin 122,58 puandan tamamladı.

Satış baskısının çok sayıda hisseye yayılmasıyla gün içinde birçok şirkette pay bazında devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul’daki mevcut uygulamada pay bazında devre kesici, hissenin yüzde 5 aşağı yönlü hareket etmesi halinde devreye giriyor.

BIST 100 bir önceki işlem gününü de yüzde 2,41 düşüşle 13 bin 892,30 puandan tamamlamıştı. Dosyada yer alan piyasa değerlendirmelerinde önceki günkü satışlarda Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve ABD Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin beklentiler öne çıkarılıyor.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE DE SERT KAYIPLAR

Saat 11.00 itibarıyla BIST Sınai Endeksi yüzde 5,13, BIST Banka Endeksi ise yüzde 4,92 geriledi.

Aynı saatlerde BIST Bilişim Endeksi yüzde 6,36, BIST Orman Kağıt Basım Endeksi yüzde 6,92, BIST Metal Eşya Makina Endeksi yüzde 6,39 ve BIST İnşaat Endeksi yüzde 6,12 değer kaybetti. BIST Kimya Petrol Plastik Endeksi yüzde 4,63, BIST Finansal Kiralama Faktoring Endeksi yüzde 4,03, BIST Gıda Endeksi yüzde 3,37 ve BIST Elektrik Endeksi yüzde 3,96 düştü.

PİYASADAKİ LİKİDİTE TARTIŞMASI

Sert düşüşün arka planında ise son günlerde yatırım fonları ve bazı hisselerde yaşanan likidite sorunlarına ilişkin tartışmalar bulunuyor.

Pusula Portföy, 15 Eylül’de KAP’a yaptığı açıklamada, kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu bildirdi. Şirket, fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetim sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından fonlardan çıkış talepleri ve bazı hisselerdeki satışların piyasadaki baskıyı artırdığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Öte yandan piyasalardaki düşüşün yalnızca bu gelişmeyle açıklanamayacağına ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor. Dosyada, küresel piyasalardaki negatif görünüm, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi, tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed’in faiz kararı öncesindeki belirsizliğin yatırımcıların risk iştahını baskıladığı aktarılıyor.

Finansal İstikrar Komitesi’nin yarınki toplantısında son günlerde finansal piyasalarda yaşanan sert hareketlerin ve piyasalardaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.