Brent petrol ne kadar oldu? (14 Eylül 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,78 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı dün 95,49 dolara kadar yükselirken günü 93,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalarak 92,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,01 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesi petrol piyasalarında talep düşüşü endişelerine yol açtı.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 35 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.
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