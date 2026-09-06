Brent petrol ve doğalgazda sert yükseliş: ABD-İran gerilimi fiyatları uçurdu

Emtia piyasalarında fiyatlamaları belirleyen ana unsurlar geçtiğimiz hafta; ABD ile İran arasındaki artan askeri gerilim, küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in para politikasına yönelik değişken beklentiler oldu. İstihdam verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 65'e kadar çıkarken, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat endişeleri enerji piyasalarını ateşledi.

ENERJİ FİYATLARINDA JEOPOLİTİK SIÇRAMA

ABD ve İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, küresel enerji arzına yönelik korkuları tetikledi. Kalıcı bir kesinti yaşanmamasına rağmen artan risk primi, Brent petrolün haftalık bazda yüzde 7,2 değer kazanmasına yol açtı. Doğalgaz fiyatları da İngiliz termal birimi bazında yüzde 3 artarken, Avrupa'daki gösterge doğalgaz fiyatları 2023 başından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ALTINDA ÇİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Değerli metallerde faiz beklentilerinin yarattığı baskıyla dalgalı bir seyir izlendi. Altın haftayı yüzde 0,4 düşüşle tamamlarken, merkez bankalarının altın talebi hız kesmedi. Özellikle Çin Merkez Bankası, üst üste 21. ayda da alım yaparak rezervini 2 bin 366 tona çıkardı. Diğer değerli metallerden paladyum yüzde 1,9 artarken, gümüş yüzde 0,2 geriledi.

Baz metallerde ise arz sıkıntıları fiyatları yukarı çekti. Özellikle çinko, fiziki piyasadaki sıkışıklığın etkisiyle ton başına 3 bin 990 dolara ulaşarak son dört yılın zirvesine yerleşti.

TARIMDA İKLİM VE DİPLOMASİ FİYATLAMASI

Tarım ürünlerinde ise arz-talep dengesi ve hava koşulları karışık bir tablo yarattı: