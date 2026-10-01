Brent petrolde hareketli saatler: 100 dolar yeniden aşıldı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de petrol stoklarının beklentilerin aksine artması ve üretimin yükselmesiyle gün içinde dalgalı bir seyir izledi. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın petrol arzına ilişkin açıklamaları da piyasaların odağında yer aldı.

BRENT PETROL 100 DOLARI AŞTI

Dün 99,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 98,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 10.30 itibarıyla 100,16 doları gördü.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı daha sonra yeniden gerilerken, gün içindeki hareket petrol piyasasında oynaklığın sürdüğünü gösterdi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı ise 89,55 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD'DE PETROL STOKLARI BEKLENTİNİN AKSİNE ARTTI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikte, ABD'de petrol stoklarının arttığını gösteren verilerin dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına işaret etmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil artarak 427 milyon 300 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 700 bin varil azalması yönündeydi.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de aynı hafta 16 bin varil artarak 13 milyon 955 bin varile çıktı.

Buna karşılık, ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri 800 bin varil azalarak 283 milyon 800 bin varile geriledi.

ARZ SIKINTISI BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Stratejik Petrol Rezervi'ndeki düşüş, jeopolitik krizlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının iç piyasadaki yakıt maliyetlerine yansımasını sınırlamak amacıyla rezervlerin devreye sokulduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Bununla birlikte söz konusu veriler, ABD'de arz sıkıntısı yaşanmayacağına ilişkin beklentileri destekleyerek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketine katkı sağladı.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde yüksek miktarda petrol geçişi sağlandığına ve Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına yönelik açıklamaları da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oldu.

Beyaz Saray'da Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine yönelik yatırımlarına ilişkin yapılan duyurunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, dizel ihracatının yasaklanmasına yönelik bir karar alınıp alınmadığı sorusuna, böyle bir yasağın dizel fiyatlarına yardımcı olabileceğini ancak diğer bazı ürünlerin fiyatlarını artırabileceğini söyledi.

Trump, "Bence iyi bir noktadayız çünkü petrol fiyatları düşmeye başlayacak. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük miktarda petrol çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD'DE RAFİNERİ ÜRETİMİ REKOR SEVİYEDE

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına dikkati çekerek, Avrupa'dan piyasaya yeni dizel arzının geleceğine ilişkin duyurular yapılacağını söyledi.

Wright, söz konusu gelişmenin dizel fiyatlarını anlamlı ölçüde aşağı çekebileceğini ifade etti.

Bu açıklamalar da piyasalarda risk priminin gerilemesine katkı sağlayarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 101,66 dolar direnç, 91,48 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.