Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,71 kazançla 4.216,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.880,87 puanı, en yüksek 4.233,58 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,33 artışla 4.002,29 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,99 primle 6.943,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,67 kazançla 3.660,59 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 4.313,49 puana yükseldi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE SASA POLYESTER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 38,11 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i yüzde 36,17 ile Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik, yüzde 28,98 ile Global Yatırım Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,71 ile Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret, yüzde 4,58 ile İş Bankası (C), yüzde 4,33 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 323 milyar 711,6 milyon lirayla Sasa Polyester, 151 milyar 773,5 milyon lirayla Koç Holding ve 143 milyar 796 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,46 artışla 1.001,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 kazançla 6 bin 710 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 değer kaybederek 18,6130 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 azalışla 18,4750 lira oldu.

Geçen hafta 21,5160 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,88 kayıpla 21,1110 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 değer kazanarak 18,7550 liradan alıcı buldu.