Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.60, Euro/TL yüzde 0.60, dolar/TL yüzde 0.41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0.08 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 4.446,58 ve en yüksek 4.784,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1.60 artarak 4.526,73 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0.08 değer kaybıyla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0.07 azalışla 7.035 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 1.723 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.722 liraya düştü.
Bu hafta ABD Doları yüzde 0.41 yükselişle 18,6210 liraya, Euro da yüzde 0.60 artarak 19.2350 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.78 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1.30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3.53 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
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