Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:33

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:33

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,44 kayıpla 5.191,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.020,54, en yüksek 5.568,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,55 azalışla 4.731,34 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,99 kayıpla 8.495,78 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,61 değe kaybıyla 4.452,72 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,23 azalışla 5.909,61 puana geriledi.

SELÇUK ECZA DEPOSU EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,39 ile Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi oldu. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi’yi yüzde 8,66 ile TÜPRAŞ, yüzde 6,03 ile Anadolu Isuzu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,10 ile Zorlu Enerji, yüzde 15,58 ile Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret, yüzde 15,55 ile Aydem Yenilenebilir Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 248 milyar 679,8 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 206 milyar 724 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 200 milyar 462,7 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,09 artışla 1.165 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 kazançla 7 bin 805 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,8140 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,42 artışla 20,4450 lira oldu.

Geçen hafta 23,3080 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,11 kazançla 23,3340 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,05 değer kaybederek 20,4300 liradan alıcı buldu.