Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4.70 değer kaybetti. Altının gram satış fiyatı yüzde 1.37, Euro/TL yüzde 0.08, dolar/TL yüzde 0.23 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 4.311,41 ve en yüksek 4.660,31 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,70 azalarak 4.400,76 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,37 değer kazancıyla 1.258 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 8.428 liraya yükseldi.
ÇEYREK ALTIN 2 BİN 63 TL’YE ÇIKTI
Geçen hafta sonu 2 bin 35 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 63 liraya çıktı.
Bu hafta ABD Doları yüzde 0.23 değer kazancıyla 19,4980 liraya, Euro da yüzde 0.08 kazançla 21,4280 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.26, bireysel emeklilik fonları yüzde 1.56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2.20 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
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