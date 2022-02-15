Bursa'da taksi ücretlerine zam

15 Şubat 2022 Salı, 15:46

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı.

Yapılan yeni zamla birlikte, indi-bindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu.

ULUDAĞ 250 TL

Taksi ile Uludağ'a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi.