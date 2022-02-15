Bursa'da taksi ücretlerine zam
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı.
Yapılan yeni zamla birlikte, indi-bindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu.
ULUDAĞ 250 TL
Taksi ile Uludağ'a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi.
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