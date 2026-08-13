Büyüme odağını stratejik alanlara çeviren Sabancı’dan ilk yarıda güçlü performans

Sabancı Holding, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Stratejik büyüme alanlarına odaklanan Holding'in yılın ilk yarısındaki net kârı 14,5 milyar TL oldu.

Sabancı Holding, bu dönemde portföyünü yeniden şekillendirmeye yönelik önemli adımlar da attı. Holding, Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki hisselerinin tamamını 18 Haziran 2026'da 1,1 milyar ABD Doları şirket değeri üzerinden satarak yaklaşık 428 milyon ABD Doları nakit elde etti.

Hisse devri 31 Temmuz'da tamamlanan Carrefoursa satışının ise Holding'in finansal sonuçlarına 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yansıması bekleniyor.

'PORTFÖYÜMÜZÜ DAHA DİRENÇLİ VE GELECEĞE DAHA HAZIR HALE GETİRİYORUZ'

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, portföy yönetiminde dinamik ve disiplinli bir yaklaşım izlediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu süreçte en büyük önceliğimiz portföyümüzün sürdürülebilir değer yaratmasını sağlamak. Sabancı Holding olarak sahip olduğumuz portföyü daha dirençli ve geleceğe daha hazır hale getirirken, bazı işlerimizi doğru zamanda devretmeyi de dinamik portföy yönetimi anlayışımız için gerekli bir disiplin olarak değerlendiriyoruz. Akçansa ve Carrefoursa’da gerçekleştirdiğimiz pay devirlerimiz de bu anlayışın bir göstergesi. Bu devirlerin finansal sonuçlarımıza olumlu katkısını yılın geri kalan dönemlerinde daha net şekilde göreceğiz”

'YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 90'I TÜRKİYE'YE'

Sabancı Holding'in güçlü bilanço yapısını korurken stratejik büyüme alanlarında yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Zaimler, 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen toplam yatırımların banka ve finansal hizmetler dahil 9,7 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını söyledi.

Zaimler, yatırımların yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılından bu yana toplam yatırımlarımız banka ve finansal hizmetler dahil 9,7 milyar dolara ulaşırken, yatırımlarımız içerisinde ülkemiz için seferber ettiğimiz yatırımların oranı da yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Sabancı’nın yatırımlarında her zaman Türkiye’yi önceliklendirdiğinin en önemli göstergesi”

ENERJİSA ENERJİ'NİN ŞEBEKE YATIRIMLARI YÜZDE 153 ARTTI

Sabancı Topluluğu şirketlerinin ilk yarı performanslarına ilişkin bilgi veren Zaimler, Enerjisa Enerji'nin elektrik dağıtım şebekesine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını belirtti.

Enerjisa Enerji, yılın ilk yarısında elektrik dağıtım şebekesi yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artırdı. Şirket, şebekenin modernizasyonu, dijitalleşmesi ve artan elektrik talebine hazırlanmasına yönelik yatırımlarını sürdürdü.

ENERJİSA ÜRETİM 269 MW'LIK YENİ RÜZGÂR SANTRALİNİ DEVREYE ALDI

Enerjisa Üretim, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da toplam 269 MW kurulu güce sahip dört rüzgâr enerji santralini devreye aldı.

Şirket, YEKA-2 yatırımları tamamlandığında Türkiye'nin toplam rüzgâr kurulu gücünün yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılamayı hedefliyor. Devam eden yatırımlar ve yeni kapasite artışlarıyla 2028 sonunda en az 6 bin 250 MW kurulu güce ulaşılması planlanıyor.

SABANCI RENEWABLES'A 533 MİLYON ABD DOLARLIK FİNANSMAN

Sabancı Renewables, ABD'nin Teksas eyaletinde toplam 286 MWdc kapasiteli Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi santralleri için 382 milyon ABD Doları proje finansmanı ve 151 milyon ABD Doları vergi teşviki bazlı finansman sağladı.

AKBANK'IN EKONOMİYE KREDİ DESTEĞİ 2,9 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Akbank, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisine sağladığı toplam kredi desteğini 2 trilyon 913 milyar TL seviyesine çıkardı. Bu tutarın 2 trilyon 233 milyar TL'sini nakdi krediler oluşturdu.

ÇİMSA'DAN JAPONYA'YA İLK KALSİYUM ALÜMİNat ÇİMENTO İHRACATI

Çimsa, kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretimi ve satışında aylık bazda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, global büyüme stratejisi kapsamında CAC ürün ailesini ilk kez Japonya'ya ihraç etti.

Çimsa ayrıca Eskişehir Fabrikası'ndaki Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi yatırımını tamamlayarak devreye aldı. İrlanda'daki Mannok tesisinde ise ülkenin en büyük çatı tipi güneş enerji santralini kurmak üzere çalışmalara başladı.

Mannok, satın alma sonrasında ilk temettü dağıtımını da gerçekleştirdi. Şirketin güçlü operasyonel performansının ve nakit üretiminin Sabancı'nın uluslararası büyüme stratejisine katkı sağlaması bekleniyor.

BRİSA'DA KÂRLILIK ARTTI

Brisa, özellikle yenileme segmentindeki büyüme, etkin kanal yönetimi ve iyileşen ürün karmasının etkisiyle yılın ilk yarısında operasyonel performansını güçlendirdi.

Şirket, hacim artışını kârlılığa dönüştürürken FAVÖK marjını da artırdı. 2013 yılında Moldova pazarına giren Lassa, ülkede pazar liderliğine ulaşırken başkent Kişinev'deki ilk tabelalı mağazasını açtı.

KORDSA KOMPOZİTTE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜ

Geçen yıl Endonezya'da yaşanan sel felaketinin ardından operasyonlarını yeniden normalleştiren Kordsa, kompozit iş kolundaki yüksek katma değerli büyümesini sürdürdü.

Şirket, operasyonel verimlilik ve güçlü ürün karmasının desteğiyle yılın ilk yarısında değer yaratmaya devam etti.

TEMSA SATIŞLARINI YÜZDE 20 ARTIRDI

Temsa, Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda araç parkını büyütmeyi sürdürürken, yılın ilk yarısında satışlarını adet bazında yüzde 20 artırdı.

Şirket, bu dönemde elektrifikasyon dönüşümünde Avrupa'nın öncü ülkelerinden Litvanya'ya 15 elektrikli otobüs teslim etti. 2026'da yapılması planlanan diğer teslimatlarla birlikte Litvanya'daki Temsa markalı araç sayısının 321'e ulaşması bekleniyor.

AGESA HAYAT SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİKTE BÜYÜDÜ

Agesa, yılın ilk yarısında hayat sigortası ve bireysel emeklilik faaliyetlerindeki büyümesini sürdürdü. Şirketin prim üretimi ve operasyonel kârlılığı arttı.

TEKNOSA'DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye'nin teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret alanındaki markalarından Teknosa'da yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi.

Şirket, yeni dönemde müşteri deneyimini geliştirmeye ve güçlü marka mirasını ileri taşımaya odaklanacak.

BULUTİSTAN'A YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ DESTEĞİ

Dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren Bulutistan, gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle kurumsal ölçekte güvenli ve erişilebilir yapay zekâ ses teknolojilerini ekosistemine dahil etti.