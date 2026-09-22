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Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?
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Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

22.09.2026 10:31:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Özel sektör çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatlarında ocak ayında uygulanacak zamlarla birlikte yeni tutarlar ortaya çıkacak. Kıdem tazminatının tabanı asgari ücretteki artışa, tavanı ise memur maaş katsayısındaki değişime göre güncellenecek. İhbar tazminatları da çalışanların kıdem süresine ve maaş artışlarına bağlı olarak yeniden hesaplanacak.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Özel sektör çalışanlarının işten ayrılma durumunda elde ettikleri kıdem ve ihbar tazminatları, ocak ayında uygulanacak yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden şekillenecek.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

İhbar tazminatları asgari ücret ve genel maaş artışlarına bağlı olarak yükselirken, kıdem tazminatının üst sınırı memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenecek.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATINDA OLASI SENARYOLAR

Kıdem tazminatı; kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan, emeklilik, askerlik, evlilik (kadın çalışanlar için) veya haklı fesih nedenleriyle işten ayrılan ve en az 1 yıllık kıdeme sahip çalışanlara ödeniyor.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Hesaplama, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti ile çalışma süresinin çarpılması sonucu bulunan tutardan damga vergisi düşülerek yapılıyor.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Halen asgari ücretli bir çalışan için yıllık en düşük brüt kıdem tazminatı 33 bin 30 TL, net tutar ise 32 bin 779,31 TL olarak uygulanıyor. Yeni yıldaki artış oranlarına göre oluşabilecek senaryolar şöyle:

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Yüzde 28,4 artış durumunda: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 410,52 TL’ye, net 42 bin 88,63 TL’ye çıkacak.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Yüzde 30 artış durumunda: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 939 TL’ye, net 42 bin 613,10 TL’ye yükselecek.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI MEMUR MAAŞ ZAMMINA BAĞLI

Kıdem tazminatında uygulanacak tavan tutar, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Yüksek ücretli çalışanlara verilecek yıllık kıdem tazminatında üst sınır oluşturan mevcut tavan brüt 73 bin 729,87 TL, net 73 bin 170,26 TL seviyesinde bulunuyor.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Memur maaş zam katsayısına göre tavan hesabı şu şekilde değişecek:

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Yüzde 7 artış durumunda: Tavan brüt 78 bin 891,96 TL’ye, net 78 bin 292,18 TL’ye yükselecek.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Yüzde 8,73 artış durumunda: Tavan brüt 80 bin 166,49 TL’ye, net 79 bin 558,02 TL’ye ulaşacak.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

İHBAR TAZMİNATINDA YENİ TUTARLAR

İş Kanunu uyarınca ihbar süreleri, çalışanın işyerindeki kıdemine göre 2 hafta ile 8 hafta arasında değişiyor. Brüt maaş üzerinden hesaplanan ve gelir ile damga vergisi kesintisi yapılan ihbar tazminatı tutarları, ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte değişecek.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

2 haftalık ihbar tazminatı (6 aydan az kıdem): Mevcut 12 bin 984,92 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 16 bin 672,64 TL’ye, yüzde 30 artışla 16 bin 880,40 TL’ye çıkacak.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

4 haftalık ihbar tazminatı (6 ay-1,5 yıl kıdem): Mevcut 25 bin 969,82 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 33 bin 345,25 TL’ye, yüzde 30 artışla 33 bin 760,77 TL’ye yükselecek.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

6 haftalık ihbar tazminatı (1,5-3 yıl kıdem): Mevcut 38 bin 954,72 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 50 bin 17,86 TL’ye, yüzde 30 artışla 50 bin 641,14 TL’ye çıkacak.

Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

8 haftalık ihbar tazminatı (3 yıldan fazla kıdem): Mevcut 51 bin 939,63 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 66 bin 690,48 TL’ye, yüzde 30 artışla 67 bin 521,52 TL’ye ulaşacak.

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