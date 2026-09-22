Çalışanların alacağı tazminatlar değişiyor: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar olacak?

Özel sektör çalışanlarının işten ayrılma durumunda elde ettikleri kıdem ve ihbar tazminatları, ocak ayında uygulanacak yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden şekillenecek.

İhbar tazminatları asgari ücret ve genel maaş artışlarına bağlı olarak yükselirken, kıdem tazminatının üst sınırı memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenecek.

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATINDA OLASI SENARYOLAR Kıdem tazminatı; kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan, emeklilik, askerlik, evlilik (kadın çalışanlar için) veya haklı fesih nedenleriyle işten ayrılan ve en az 1 yıllık kıdeme sahip çalışanlara ödeniyor.

Hesaplama, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti ile çalışma süresinin çarpılması sonucu bulunan tutardan damga vergisi düşülerek yapılıyor.

Halen asgari ücretli bir çalışan için yıllık en düşük brüt kıdem tazminatı 33 bin 30 TL, net tutar ise 32 bin 779,31 TL olarak uygulanıyor. Yeni yıldaki artış oranlarına göre oluşabilecek senaryolar şöyle:

Yüzde 28,4 artış durumunda: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 410,52 TL’ye, net 42 bin 88,63 TL’ye çıkacak.

Yüzde 30 artış durumunda: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 939 TL’ye, net 42 bin 613,10 TL’ye yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI MEMUR MAAŞ ZAMMINA BAĞLI Kıdem tazminatında uygulanacak tavan tutar, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Yüksek ücretli çalışanlara verilecek yıllık kıdem tazminatında üst sınır oluşturan mevcut tavan brüt 73 bin 729,87 TL, net 73 bin 170,26 TL seviyesinde bulunuyor.

Memur maaş zam katsayısına göre tavan hesabı şu şekilde değişecek:

Yüzde 7 artış durumunda: Tavan brüt 78 bin 891,96 TL’ye, net 78 bin 292,18 TL’ye yükselecek.

Yüzde 8,73 artış durumunda: Tavan brüt 80 bin 166,49 TL’ye, net 79 bin 558,02 TL’ye ulaşacak.

İHBAR TAZMİNATINDA YENİ TUTARLAR İş Kanunu uyarınca ihbar süreleri, çalışanın işyerindeki kıdemine göre 2 hafta ile 8 hafta arasında değişiyor. Brüt maaş üzerinden hesaplanan ve gelir ile damga vergisi kesintisi yapılan ihbar tazminatı tutarları, ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte değişecek.

2 haftalık ihbar tazminatı (6 aydan az kıdem): Mevcut 12 bin 984,92 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 16 bin 672,64 TL’ye, yüzde 30 artışla 16 bin 880,40 TL’ye çıkacak.

4 haftalık ihbar tazminatı (6 ay-1,5 yıl kıdem): Mevcut 25 bin 969,82 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 33 bin 345,25 TL’ye, yüzde 30 artışla 33 bin 760,77 TL’ye yükselecek.

6 haftalık ihbar tazminatı (1,5-3 yıl kıdem): Mevcut 38 bin 954,72 TL seviyesinden yüzde 28,4 artışla 50 bin 17,86 TL’ye, yüzde 30 artışla 50 bin 641,14 TL’ye çıkacak.