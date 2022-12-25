Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in '8 bin liranın üzerine çıkmayın' açıklaması rahatsız etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine, “8 bin liranın çok üzerinde çıkmayın” dediklerini iddia etti. Bu sözler kulislerde doğrulandı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları Türk-İş’te rahatsızlık yarattı.
Kulislerde öncelikle, Türk-İş’in “açlık-yoksulluk” araştırmasını 35 yıldır yaptığına dikkat çekilirken bakanın bir dönem resmi olmasa da Türk-İş’e genel başkan başdanışmanı olarak gelip gittiğine işaret edildi. Bu kapsamda da Bilgin’in o dönemlerde Türkiye’nin en eski araştırmaları arasında yer alan çalışmayı eleştirmediğine yönelik atıflar yapıldı.
Öte yandan Bilgin’in “8 bin liranın üzerine çıkmayın” diyen sendikalar olduğu açıklaması ise kulislerde konuşulanlara göre doğru. Türk-İş’te asgari ücret teklifi belirlenmeden önce yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında genelde 8 bin 500-9 bin 500 lira arasında rakamlar dile getirilmişti. Ancak “8 bin lira olsun” diyen sendika başkanlarının da olduğu biliniyor. Ayrıca bu toplantıda 9 bin 500 liranın üzerinde rakam telaffuz edilmediğine de dikkat çekildi. Sendikaların temel kaygısının bakanın da açıkladığı gibi asgari ücretin toplusözleşme ile belirlenen rakamların üzerine çıkacağı, bu durumda sendikaların hiçbir anlamının kalmayacağı şeklinde olduğu belirtildi. Bu durumda aidat ödememek için sendikalardan istifaların da olabileceğine dikkat çekildi.
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