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CarrefourSA'dan dikkat çeken 'alkol' kararı: Stoklar bitince satış sona erecek iddiası...

CarrefourSA'dan dikkat çeken 'alkol' kararı: Stoklar bitince satış sona erecek iddiası...

4.08.2026 11:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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CarrefourSA'dan dikkat çeken 'alkol' kararı: Stoklar bitince satış sona erecek iddiası...

Hisselerinin devri tamamlanan CarrefourSA’da alkollü içecek satışının kaldırılacağı öne sürüldü. Ekonomi yazarı Uğur Gürses'in iddiasına göre tedarikçi firmalardan ürün alımı durdurulurken, mağazalardaki mevcut stokların tükenmesinin ardından satışlar tamamen sona erecek.
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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden CarrefourSA'da alkollü içecek satışına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a satılan CarrefourSA'da alkollü içecek alımının durdurulduğu, mevcut stokların tükenmesinin ardından ise satışların tamamen sona ereceği öne sürüldü.

Hisselerinin yüzde 89,28'lik bölümünün A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devredilmesiyle gündeme gelen CarrefourSA'da, satış sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetimin alkollü içecek satışına yönelik önemli bir karar aldığı iddia edildi.

SATIŞ SÜRECİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Rekabet Kurumu incelemeleri ile ilgili yasal onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından CarrefourSA'nın devir işlemi resmiyet kazandı.

Satışın tamamlanmasının ardından market raflarını doğrudan etkileyecek yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği öne sürüldü.

YENİ YÖNETİMDEN ALKOLLÜ İÇECEK KARARI

İddiaya göre yeni yönetim döneminde CarrefourSA mağazalarında alkollü içecek satışı sona erecek.

Söz konusu gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim ise ekonomi yazarı Uğur Gürses oldu.

STOKLAR TÜKENİNCE SATIŞ SONA ERECEK

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürses, CarrefourSA'nın tedarikçi firmalardan yeni alkollü içecek alımını tamamen durdurduğunu ifade etti.

Aktarılan bilgilere göre, mağazalarda bulunan mevcut alkollü içecek stoklarının tükenmesinin ardından reyonlardaki içki satışı kalıcı olarak sona erecek.

İlgili Konular: #Alkol #Satış #Carrefour

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