CarrefourSA'dan dikkat çeken 'alkol' kararı: Stoklar bitince satış sona erecek iddiası...

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden CarrefourSA'da alkollü içecek satışına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a satılan CarrefourSA'da alkollü içecek alımının durdurulduğu, mevcut stokların tükenmesinin ardından ise satışların tamamen sona ereceği öne sürüldü.
Hisselerinin yüzde 89,28'lik bölümünün A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devredilmesiyle gündeme gelen CarrefourSA'da, satış sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetimin alkollü içecek satışına yönelik önemli bir karar aldığı iddia edildi.
SATIŞ SÜRECİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
Rekabet Kurumu incelemeleri ile ilgili yasal onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından CarrefourSA'nın devir işlemi resmiyet kazandı.
Satışın tamamlanmasının ardından market raflarını doğrudan etkileyecek yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği öne sürüldü.
YENİ YÖNETİMDEN ALKOLLÜ İÇECEK KARARI
İddiaya göre yeni yönetim döneminde CarrefourSA mağazalarında alkollü içecek satışı sona erecek.
Söz konusu gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim ise ekonomi yazarı Uğur Gürses oldu.
STOKLAR TÜKENİNCE SATIŞ SONA ERECEK
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürses, CarrefourSA'nın tedarikçi firmalardan yeni alkollü içecek alımını tamamen durdurduğunu ifade etti.
Aktarılan bilgilere göre, mağazalarda bulunan mevcut alkollü içecek stoklarının tükenmesinin ardından reyonlardaki içki satışı kalıcı olarak sona erecek.