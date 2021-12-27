CarrefourSA'dan indirim açıklaması

27 Aralık 2021 Pazartesi, 14:16

Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişle ürün fiyatları zamlanan marketlerden, kurda yaşanan gerileme sonrası indirim açıklaması geldi.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden olan CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada, ''Doğru fiyat politikasıyla üzerine düşeni yaparak yüzde 30’a varan indirimleri reyonlarına yansıttık'' ifadeleri yer aldı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir.''