Çatışmalar petrol fiyatlarını vurdu: Benzine dev zam pompaya yansıdı! 21 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:39

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

DEV ZAM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Benzinin litre fiyatına 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı.

Öte yandan en son litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelen motorinde zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 39.56

Benzinin litresi 35.15

Ankara

Motorin litresi 40.2

Benzinin litresi 35.80

İzmir

Motorin litresi 40.38

Benzinin litresi 35.91

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.