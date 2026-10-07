Çelik Motor, Avrupa’nın en büyük scooter ve motosiklet üreticisi Piaggio’nun Türkiye distribütörü oldu

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor, İtalyan PIAGGIO & C. S.p.A. ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Çelik Motor, Vespa’nın ikonik scooter’larından Aprilia’nın yüksek performanslı motosikletlerine, Moto Guzzi’nin karakteristik ve köklü motosikletlerinden Piaggio’nun şehir içi mobilite çözümlerine uzanan ürün gruplarında Türkiye’de tek yetkili distribütör olarak faaliyet gösterecek. Ürünlerin satış ve satış sonrası hizmet ağının oluşturulması ile yetkili satış kanallarının seçimi ve atanması Çelik Motor tarafından gerçekleştirilecek. İlk aşamada distribütörlük ile başlayan işbirliği kapsamında, ilerleyen dönemde pazar koşulları, ekonomik ve operasyonel fizibilite çalışmaları ile tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda üretim alanında da olası fırsatlar değerlendirilecek.

MOTOSİKLET VE SCOOTER PAZARINDA YENİ BİR BÜYÜME ALANI OLUŞTURULMAK HEDEFLENİYOR

1884 yılında kurulan Piaggio Grubu, 140 yılı aşkın geçmişiyle Vespa, Piaggio, Aprilia ve Moto Guzzi gibi uluslararası bilinirliğe sahip markaları bünyesinde barındırıyor. Avrupa’nın en büyük scooter ve motosiklet üreticisi olan Piaggio Grubu, aynı zamanda sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak konumlanıyor.

'BU İŞBİRLİĞİNİN SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ'

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak işbirliği ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Anadolu Grubu’nun en köklü şirketlerinden biri olan Çelik Motor, 60 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe edindiği deneyimi değişen ulaşım ihtiyaçlarına yanıt veren yeni mobilite çözümleriyle ileriye taşıyor. Piaggio ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği de bu vizyonumuzun önemli bir adımını oluşturuyor. Piaggio Grubu’nun tecrübesi ile Çelik Motor’un Türkiye pazarındaki köklü deneyimini bir araya getirerek şehir içi mobiliteye yeni seçenekler kazandırmayı hedefliyoruz.

ÇELİK MOTOR OTOMOTİV VE MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİ

1960 yılında kurulan Çelik Motor, Türkiye otomotiv ve mobilite sektörünün köklü şirketleri arasında yer alıyor. 1966’da Skoda kamyonetlerle başlayan otomotiv yolculuğunda Lada ve Honda gibi markaların Türkiye operasyonlarını yürüten şirket, 2001’den bu yana Kia’nın Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. 2005’te filo kiralama alanına giren Çelik Motor, 2014’te Garenta’yı, 2026’da ise şehir içi ve kısa dönem araç kullanımına yönelik Praticar’ı hayata geçirdi. Çelik Motor, otomotiv deneyimini yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm yaklaşımıyla birleştirerek mobilitenin geleceğine yön verme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.